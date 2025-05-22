Около 5 тысяч жителей Подмосковья обратились к онлайн-ассистенту «Мособлгаза»

Фото: Медиасток.рф

Для удобства и оперативной помощи на сайте «Мособлгаза» работает виртуальный помощник. Он подскажет детали оплаты за газ, поможет с передачей показаний или поверкой счетчика и ответит на другие вопросы. С момента запуска им успели воспользоваться 4770 жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Наш виртуальный помощник ускоряет процесс получения жителями Подмосковья наших услуг. Чат-бот круглосуточно и быстро обрабатывает запросы с помощью искусственного интеллекта», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Онлайн-ассистент хранит историю сообщений, ответы присылает спустя 0,5 секунды. Для того чтобы задать ему вопрос, необходимо нажать на синюю кнопку в правом нижнем углу на любой странице сайта.

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