Около 5 тысяч жителей Подмосковья обратились к онлайн-ассистенту «Мособлгаза»

Для удобства и оперативной помощи на сайте «Мособлгаза» работает виртуальный помощник. Он подскажет детали оплаты за газ, поможет с передачей показаний или поверкой счетчика и ответит на другие вопросы. С момента запуска им успели воспользоваться 4770 жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе компании.