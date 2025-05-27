Около 5 тысяч малышей зачислят в детские сады в Люберцах в 2025 году

В дошкольные учреждения городского округа Люберцы планируют принять более пяти тысяч детей в 2025 году. Комплектование групп проходит с 15 мая по 12 июня.

О планах по приему детей сообщила на общегородском совещании заместитель главы — начальник управления образования Виктория Бунтина.

«Традиционно с 15 мая по 12 июня проводится комплектование общеобразовательных и специализированных групп в детских садах на новый учебный год. В 2025–2026 учебном году планируется принять детей в возрасте от 1,5 до 7 лет — 4 780 малышей», — отметила Виктория Бунтина.

Комплектование происходит посредством системы АИС «Е-услуги». После изменения статуса заявления в личном кабинете родителям необходимо обратиться в детский сад в течение 30 дней.

Отметим, в системе дошкольного образования в Люберцах функционирует 21 отделение. В конце текущего учебного года из детских садов выпустятся 4811 ребят.