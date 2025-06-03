Около 5 тысяч ям устранили на дорогах в Люберцах с начала 2025 года

Дорожные рабочие устранили 4795 ям с начала 2025 года. Об этом рассказали на общегородском совещании.

О дорожных работах отчитался руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.

«С начала 2025 года на автомобильных дорогах городского округа Люберцы работники дорожных служб устранили 4795 ям. Общая площадь проведенных работ составила 7192 квадратных метра. На региональной сети с начала года устранена 2221 яма общей площадью 3332 квадратных метра. В настоящее время подрядные организации завершают второй цикл летнего содержания улично-дорожной сети», — отметил Иван Игнатов.

Рабочие также прибирают мусор и смет, поют остановочные павильоны, перила, дороги и тротуары, красят бортовой камень. Срок выполнения работ — до 10 июня.

«Ежедневно подрядные организации проводят работы по уборке и очистке 161 остановочного павильона, расположенного на муниципальной сети, и 178 остановочных пунктов — на региональной сети», — добавил Игнатов.

Продолжаются работы по покраске остановочных павильонов вдоль региональной сети.