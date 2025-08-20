Около 4,5 тысяч школьников Ленинского округа получили соцвыплаты к началу учебного года

Семьи почти 4,5 тысяч школьников Ленинского городского округа перед началом нового учебного года получили различные виды социальных выплат в размере от трех до 13 тысяч рублей. Деньги льготникам поступают проактивно.

Если по каким-то причинам этого не случилось, то родители могут подать заявление на госуслугах до 30 ноября.

«Мы стараемся особо поддерживать многодетные семьи, поэтому выплата на покупку школьной формы в размере трех тысяч рублей предусмотрена на каждого школьника в такой семье. К началу учебного года в нашем округе ее получили 4027 детей. А небогатые многодетные семьи, где доход на каждого не превышает прожиточного минимума, установленного в Московской области, дополнительно получили еще по семь тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста», - приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Сообщается, что выплаты по 13020 рублей получили 55 ребят из числа детей-инвалидов, а 29 школьникам из семей погибших участников специальной военной операции перед 1 сентября выплатили по 10 тысяч рублей.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева все выплаты производятся проактивно при условии регистрации семьи в Подмосковье и обучения детей в государственной или муниципальной образовательной организации региона.

Если выплата не поступила или начислена не на всех детей, следует подать электронное заявление на региональном портале госуслуг в специальном разделе «Скоро в школу» https://uslugi.mosreg.ru/services/21672 или позвонить по номеру 122 добавочный 6.

Отметим, что еще свыше 50 детей в Ленинском округе получат подарок от губернатора Московской области в рамках ежегодной акции «Портфель для первоклассника».