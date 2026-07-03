Около 400 выпускников колледжа «Подмосковье» получили дипломы в Химках

В колледже «Подмосковье» в Химках состоялось вручение дипломов. Образовательное учреждение сотрудничает с Химкинской клинической больницей, НПО имени Лавочкина, «Энергомашем» и МКБ «Факел».

Документы об образовании получили 390 выпускников, 96 из них — с отличием.

«Дипломы у вас в руках — теперь самое главное — применить знания на деле. Впереди профессиональный рост, новые проекты и возможности проявить себя. Желаю вам найти свое призвание в выбранной сфере, быть востребованными и гордиться своей профессией», — обратилась молодым специалистам глава Химок Инна Федотова.

Выпускники колледжа получают не только теоретические знания, но и реальный опыт: трудоустроиться в крупнейшие предприятия округа можно уже после первого курса.

«Ребята приходили к нам с горящими глазами, уже обладая практическими навыками и хорошими знаниями. И сейчас мы ждем на рабочие места хорошо подготовленные кадры», — отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Колледж «Подмосковье» — крупнейший образовательный центр региона: в этом году он выпустил 1750 специалистов. Среди студентов химкинского филиала — не только химчане, но и ребята из ближайших городов Подмосковья.