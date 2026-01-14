Около 400 спецмашин задействовано в уборке дорог Подмосковья от снега

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, во время новогодних праздников 80% всех связанных с непогодой обращений обрабатывались в течение одного дня. После 9 января режим работы ЦУР изменился из-за циклона «Фрэнсис». За сутки выпало более 50 сантиметров снега.

«Мы заранее видели его приближение и подготовили план действий. В первую очередь было необходимо максимально расчистить дороги, чтобы люди не выезжали на заснеженные трассы, не рисковали. А далее мы ввели дополнительные ресурсы — до 7,5 тысячи единиц техники, 3,7 тысячи ручных роторов, более 28 тысяч дворников и трех тысяч дорожных рабочих», — отметил вице-губернатор Владислав Мурашов.

Работы продолжают в круглосуточном режиме. В первую очередь расчищают магистральные улицы и подъезды к социальным учреждениям.