Около 400 человек проверили здоровье в онкоцентре в Подольске в 2025 году

В Подольском центре онкологической помощи есть все необходимое оборудование — новый маммограф отечественного производства, компьютерный томограф, УЗИ и МРТ-аппараты. Современная техника помогает оперативно установить верный диагноз.

Многие заболевания можно считать излечимыми, если они обнаружены на ранней стадии. Именно поэтому врачи-онкологи советуют регулярно проходить профилактические обследования и сдавать соответствующие анализы.

«Такие профилактические осмотры, которые мы в основном проводим здесь по системе ОМС, дают возможность многим пациентам избежать дальнейших серьезных осложнений», — отметил врач-рентгенолог Валерий Данченко.

Отделение пополняется не только современным оборудованием, но и новыми специалистами. Они проводят приемы и занимаются научно-исследовательской деятельностью. Так, Расим Максимов, проработав здесь всего год, определил, какие лекарства и терапии приносят наилучший результат в тех или иных ситуациях.

«Онкологию выбрал, потому что вижу, насколько эта проблема становится актуальней с каждым годом. Поэтому решил этим вопросом заниматься более подробно, чтобы внести свой маленький вклад в развитие этой сферы», — поделился специалист.

Жителям Подольска рекомендуют вести здоровый образ жизни, уделять больше внимания своему самочувствию и обязательно раз в год проходить не только диспансеризацию, но и онкодиагностику, которая проводится в формате Дня открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи в последнюю субботу каждого месяца. За полгода обследование прошли около 400 человек.