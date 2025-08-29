Около 40 спортсменов выполнили нормативы ГТО в Люберцах

Представители отделения фигурного катания Комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы сдали нормы ГТО. Из 40 участников — 27 выполнили нормативы на золотой знак отличия, семь — на серебряный и два — на бронзовый.

Руководитель Центра тестирования ГТО муниципалитета Евгений Петров отметил, что в Люберцах развивают порядка 50 видов спорта.

«Сегодня нормативы комплекса ГТО выполнили фигуристы Комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Приглашаем всех спортсменов, их родителей и тренеров присоединиться к движению ГТО! Наша цель — сформировать сборную округа для участия в соревнованиях регионального и федерального уровней», — подчеркнул Евгений Петров.

Знаки отличия ГТО вручат фигуристам в конце текущего года.

Отметим, что всего с начала 2025 года нормы ГТО выполнили около 1100 жителей городского округа Люберцы. В муниципалитете реализуют проекты: «В школу с ГТО», «В вуз с ГТО», «Всей семьей с ГТО», а также корпоративная лига ГТО для работников предприятий.