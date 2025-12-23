Около 40 рабочих мест создадут в новом металообрабатывающем цехе в Электрогорске

Объем инвестиций в создание цеха металообработки достиг 300 миллионов рублей. Он создаст 40 новых рабочих мест для местных жителей и даст возможность нарастить выпуск локальной продукции до показателя свыше 50 тонн в год.

Площадь цеха превышать пять тысяч квадратных метров. На площадке уже установили 45 единиц высокотехнологичного оборудования. На предприятии будут выпускать детали со сложными фасонными поверхностями, комплектующие для сборочных производств, сварные конструкции и прочие изделия.

Их активно применяют в горнодобывающей промышленности, химической индустрии, золотодобыче и других отраслях.

Кроме того, на заводе создают специализированное оборудование для обслуживания самолетов как в России, так и за рубежом, а также системы управления и автоматизации производственных процессов.