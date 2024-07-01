Около 40 патриотических мероприятий пройдет в ДК «Лунево» в Химках летом

Дом культуры «Лунево» в Химках предоставит площадку для 39 патриотических мероприятий этим летом. Среди них мастер-классы по плетению маскировочных сетей, познавательные лекции, показ документальных фильмов, выставки и благотворительные акции.

Так, в июне уже прошли 18 тематических активностей, в июле их будет 11, а в августе — еще 10.

Лекцию-беседу на тему одного из ключевых сражений в Великой Отечественной войне и кинопоказ «Курской битвы» организуют в Доме культуры «Лунево» 5 июля в 16:00. Гостям расскажут интересные исторические факты, например, что сражение продолжалось 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года.

«Патриотическому воспитанию в Доме культуры уделяется много внимания. Например, на базе ДК участники волонтерского движения „Маскировочные сети Лунево“ с начала этого года сплели более 130 маскировочных сетей и 25 маскировочных костюмов. Помогают бойцам волонтеры, школьники, пенсионеры», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Напомним, что ранее в округе открылся музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». Жители могут ознакомиться с письмами и воспоминаниями ветеранов, подлинными документами и фотографиями военных лет.

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