Около 40 мероприятий ко Дню защиты детей пройдут в Ленинском округе

Масштабную программу событий ко Дню защиты детей подготовили в Ленинском округе. Так, для жителей организуют концерты, выставки, игры и мастер-классы.

В парках округа 1 июня организуют праздничную программу «Город профессий». Гостей ждут активности и раздача бесплатного мороженого.

Мероприятия подготовили и библиотеки Ленинского округа. Детские игровые программы проведут в Мисайлове, Молокове и Володарском.

Развлечения и мастер-классы организуют на Центральной площади в поселке Развилка 1 июня. В Петровском пройдет театральное представление. В Калиновке состоится интерактивная программа.

Праздник организуют в День защиты детей у Малого Тарычевского пруда в Видном. Здесь пройдут мастер-классы, концерт, выступление кавер-группы, дискотека, анимационная программа, конкурсы. Игровые программы «Да здравствует лето» проведут в том числе в Бутове, Битце, Новодрожжине и Дрожжине, а также Боброве.

«Для юных жителей и гостей округа мы подготовили разнообразную программу, чтобы подарить детям радость и незабываемые впечатления. Пусть каждый ребенок растет в любви, заботе и имеет все возможности для счастливого и яркого будущего», —добавил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.