Около 4 тысяч жительниц Воскресенска обследовались в передвижном маммографе

Маммографические исследования проводили в удаленных населенных пунктах округа. Туда приезжал специальный медицинский комплекс на автомобильной платформе.

Обследование молочных желез все желающие могли пройти рядом с домом, без необходимости ехать в другой город. К примеру, 11 декабря передвижной маммограф был в поселке Виноградово.

В поселок он приезжает раз в месяц. За один визит обследование проходят более 20 женщин. Всего с начала работы маммографа здесь уже обследовались более 100 человек.

Спецкомплекс также выезжает в Барановское, Хорлово, поселок имени Цюрупы, Фосфоритный и Ратчино. В этом году благодаря этому обследовались около четырех тысяч жительниц округа.

Отметим, что передвижной маммограф поступил в больницу Воскресенска в рамках региональной программы модернизации амбулаторно-поликлинического звена.