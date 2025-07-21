Около 4 тонн воды откачали на месте подтопления по улице Чайковского в Лобне

Сильные ливни обрушились на Подмосковье. Из-за обильных осадков подтопило мосты, пешеходные переходы и дороги. В Лобне большая лужа образовалась на улице Чайковского — коммунальные службы уже вывезли оттуда три цистерны воды.

Сильно подтопление произошло возле домов № 1 и 4 по улице Чайковского. С восьми утра коммунальщики откачали три цистерны воды объемом четыре тонны.

К 11 часам большая лужа вновь образовалась. Откачка воды продолжается.

Подтопления также произошли и в других округах Подмосковья. В Красногорске пострадал пешеходный переход на станции МЦД-2 «Павшино», а в Истре перекрыли мост через реку Песочную.