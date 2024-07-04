Около 4 миллиардов рублей направят на модернизацию теплосетей в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов побывал в балашихинском микрорайоне Павлино, где идет модернизация теплосетей. За 2,5 года в городском округе полностью заменят все аварийные участки и обновят котельные.

«В том числе и здесь, в Балашихе, были сбои в работе котельных, из-за этого — пониженные температуры в квартирах и жалобы со стороны жителей. Наша задача — реализовать все мероприятия по устранению сбоев. В целом за 2,5 года в округе мы планируем полностью заменить все аварийные участки и модернизировать котельные, которые в этом нуждаются. На это выделим порядка четырех миллиардов рублей», — подчеркнул Брынцалов.

Вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым парламентарий осмотрел фронт работ в микрорайоне Павлино. Здесь делают перемычку от одной котельной до другой, прокладывают трубы. Это даст возможность перераспределять тепловую нагрузку между топочными и поможет сохранить тепло в квартирах жителей микрорайонов Южное Кучино, Керамик и Павлино даже в аномальные морозы.

Игорь Брынцалов добавил, в этом году в Подмосковье планируется отремонтировать более 40 котельных и ЦТП, а также 180 километров тепловых сетей.

Подмосковье реализует масштабную программу модернизации тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Ее задача — за пять лет радикально обновить котельные, коммунальные сети и трубы.

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