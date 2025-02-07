Около 4 километров теплосетей заменят в микрорайоне Шепчинки в Подольске

В микрорайоне Шепчинки в Подольске заменят около четырех километров трубопровода. Работы начали раньше запланированного срока благодаря теплой погоде. В конце участок благоустроят.
Ход реконструкции тепловых сетей проверил глава округа Григорий Артамонов. В Шепчинках уже начали отсыпку временных дорог, пешеходных дорожек, укладку щебня и выравнивание грунта. Основной объем восстановления начнут в благоустроительный сезон.
«Здесь, как и в других частях округа, продолжаем модернизацию теплового хозяйства в рамках госпрограммы. На этой локации заменим 3,6 километра трубопроводов. На 2025 год запланирован большой объем земляных работ. Благодаря теплой зиме приступили к ним гораздо раньше», — сказал Григорий Артамонов.
Григорий Артамонов отметил, что важно обеспечить проезд автомобилей и удобный проход для жителей. Он также попросил собственников многоквартирных домов с пониманием отнестись к неудобствам. После завершения работ приступят к благоустройству участка.
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