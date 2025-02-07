Около 4 километров теплосетей заменят в микрорайоне Шепчинки в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В микрорайоне Шепчинки в Подольске заменят около четырех километров трубопровода. Работы начали раньше запланированного срока благодаря теплой погоде. В конце участок благоустроят.

Ход реконструкции тепловых сетей проверил глава округа Григорий Артамонов. В Шепчинках уже начали отсыпку временных дорог, пешеходных дорожек, укладку щебня и выравнивание грунта. Основной объем восстановления начнут в благоустроительный сезон.

«Здесь, как и в других частях округа, продолжаем модернизацию теплового хозяйства в рамках госпрограммы. На этой локации заменим 3,6 километра трубопроводов. На 2025 год запланирован большой объем земляных работ. Благодаря теплой зиме приступили к ним гораздо раньше», — сказал Григорий Артамонов.

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
1/4
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
2/4
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
3/4
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
4/4

Григорий Артамонов отметил, что важно обеспечить проезд автомобилей и удобный проход для жителей. Он также попросил собственников многоквартирных домов с пониманием отнестись к неудобствам. После завершения работ приступят к благоустройству участка.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте