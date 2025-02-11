Около 360 ям устранили на дорогах в Люберцах за неделю

Дорожники устранили почти 360 ям за неделю в Люберцах. Работы проводят в ежедневном режиме.

Глава муниципалитета сообщил, что общая площадь отремонтированного покрытия — 372 квадратных метра.

«За неделю дорожными службами в городском округе Люберцы был выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна: устранили 141 яму на муниципальных и 217 ям на региональных автомобильных дорогах. Общая площадь ремонта составила 372 квадратных метра», — отметил Волков.

Работы по содержанию автомобильных дорог и тротуаров проводят ежедневно. Задействовано 104 единицы техники и 126 дорожных рабочих.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам: 8 (498) 732-80-08 (доб. 206) и 8 (498) 732-80-14 (доб. 1436).