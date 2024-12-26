Около 35 литров крови собрали на донорской акции в Лобне

День донора провели во Дворце спорта. Мероприятие было организовано областным Центром крови по инициативе администрации муниципалитета и общественной организации «Краснополянский рубеж».

В акции приняли участие более ста жителей Лобни. Удалось собрать около 35 литров крови, которая поможет нуждающимся в переливании пациентам.

Проводить мероприятие Центру крови Подмосковья оказали молодые волонтеры.

Очередные донорские акции будут проходить уже в 20025 году. Узнать об их проведении можно в сообществе «Donormo. Лобня» или на канале Центра крови Подмосковья. Запись ведется на онлайн-платформе «Доноры Подмосковья».

Напомним, что доноры получают освобождение от работы в день сдачи крови, а также дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. Кроме того, им выплатят денежную компенсацию на питание в размере 998 рублей.