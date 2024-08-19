Ремонт региональной дороги начался в поселке Менделеево

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Порядка 3,5 километров региональной дороги «М-10 „Россия“ — Менделеево» отремонтируют в городском округе Солнечногорске. Работы уже начались.

За ремонт этого участка дороги жители голосовали на портале «Добродел». Подрядчик поменяет более 24,3 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, укрепит обочины и нанесет разметку.

«Ежедневно по участку проезжает свыше 11 тысяч машин. Из-за интенсивного движения укладка покрытия проводится с использованием смеси, которая отличается более плотной структурой и обеспечивает высокий уровень износоустойчивости», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Если технология укладки асфальта будет нарушена или выявится факт использования некачественных материалов — подрядчик переделает работу за свой счет.

Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в Солнечногорске в 2024 году отремонтируют восемь участков региональных дорог общей протяженностью более 33 километров, а также 23 муниципальные дороги.

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