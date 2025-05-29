Около 35 километров дорог отремонтируют в Подольске до конца сентября

Обновление дорог полным ходом идет в муниципалитете. До конца теплого сезона планируют привести в порядок около 35 километров дорог по 37 адресам.
В Дубровицах рабочие заканчивают укладку нижнего слоя асфальта — осталось чуть меньше километра. Далее предстоит монтаж барьерного ограждения, благоустройство прилегающей территории, установка освещения и нанесение разметки. Ход работ проверили глава городского округа Григорий Артамонов и депутат Московской областной думы Павел Максимович.
К проверке второго объекта на проспекте 50 лет Октября в Подольске присоединился председатель совета депутатов округа Алексей Никулин. На отрезке от улицы Циолковского до улицы 8 Марта работы идут активно: подрядчик устанавливает и заменяет бортовой камень, обновляет тротуар и асфальт. Объем работ большой: 615 квадратных метров тротуара и почти 6 тысяч — проезжей части.
Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.
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