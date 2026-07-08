Около 35 гектаров земли обработали от борщевика в Можайском округе

Специалисты подрядной организации обработали территорию вблизи деревень Гальчино и Цезарево с помощью сертифицированных гербицидов. В ближайшие дни работы пройдут в Дурневе, Шохове, Головине, Бартеньеве, Арбекове и Корытцеве.

Борьба с опасным сорняком — борщевиком Сосновского — ведется строго по графику, несмотря на непредсказуемую погоду. Всего в этом году запланирована очистка более 4,2 тысячи гектаров земель муниципальной, региональной и неразграниченной собственности.

Используются химический, механический и комбинированный методы. В водоохранных зонах применяется только механический способ. Обработка проводится в два этапа для максимального эффекта. Все растворы безопасны для людей и животных.

На частных участках ответственность за уничтожение борщевика лежит на собственниках. В округе работает горячая линия по вопросам борьбы с сорняком: 8 (496) 38-42-220.