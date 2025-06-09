Около 3,2 тысячи детей отдохнут в лагерях при школах в Подольске

В Подольске начали работу свыше 30 летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 23 образовательных организаций. В этом году в лагеря приняли около 3,2 тысячи учащихся с первого по шестой класс.

Каждый лагерь имеет свое уникальное направление: смены посвящены экологии, правилам дорожного движения, а также патриотическим программам «Орлята России» и «Движение первых». Всего будет работать более 60 кружков и секций по интересам, разработана специальная программа по истории Подольска и краеведению. Ребята смогут посещать учреждения дополнительного образования и культурные центры города, сообщила начальник отдела воспитания, профилактики правонарушений и дополнительного образования комитета по образованию Светлана Головкова.

Для участников лагерей подготовлены игровые и познавательные мероприятия во Дворце молодежи и центре «Ровесник», а также концертная программа в ДК «Октябрь».

Первая неделя работы лагерей посвящена Дню России. В течение лета запланированы акции, приуроченные к Году Защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. В преддверии Дня памяти и скорби во всех лагерях пройдут тематические мероприятия: дети возложат цветы к мемориалам и памятникам, посетят музеи.

Кроме того, организованы развлекательные и обучающие программы, дни здоровья и профилактики, где школьникам расскажут о здоровом образе жизни и правилах поведения дома и в общественных местах.

Во всех лагерях обеспечено двухразовое горячее питание. Смены продлятся до 9 июля.