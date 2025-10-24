Около 300 жителей Подмосковья получили резидентские разрешения на парковку

Резидентские решения на платных парковках получили 285 жителей Подмосковья. Документ дает возможность оставлять машину на любом свободном месте у дома.

Как рассказали в областном Минтрансе, резидентами парковок на Угрешской улице в Дзержинском и на Комсомольском проспекте в Люберцах стал 141 житель. Еще 144 человека получили разрешения на улице Калараш в Люберцах, на проспекте Мира и улице Некрасова в Реутове.

«Часть заявок на получение резидентских разрешений была отклонена по причине некорректного предоставления документов. Среди частых ошибок: заявитель не является собственником квартиры или автомобиля, отсутствие согласия от несовершеннолетних, указание некорректного кадастрового номера», — отметили в ведомстве.

Для получения резидентского разрешения нужно подать заявку на «Госуслугах». Номер документа автоматически добавят в систему, чтобы житель сразу мог парковаться на любом свободном месте.