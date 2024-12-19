Около 300 законов приняли в Мособлдуме в 2024 году

Мособлдума провела за год 30 заседаний, на которых приняли порядка 300 законов. 19 декабря состоялась 101-я встреча регионального парламента, которая завершила осеннюю сессию и стала последней в 2024 году.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов выделил основные темы, которым посвятили работу в 2024 году.

Например, в этом году установили выплату 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребенка в молодых семьях. До 400 тысяч рублей увеличили выплату многодетным семьям взамен земельного участка.

Со следующего года приемные семьи начнут получать ежемесячные выплаты на содержание детей.

«Мы продолжаем активно поддерживать участников специальной военной операции и их близких. Опираясь на их пожелания, расширяем перечень мер помощи. Например, в этом году продлили действие льготы по транспортному налогу. Кроме того, появилась выплата в размере 500 тысяч рублей взамен земельного участка», — добавил Брынцалов.

Узнать больше о проделанной в 2024 году работе можно на сайте Мособлдумы.