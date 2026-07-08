Около 300 заявок на регистрацию аттракционов подали в Подмосковье с начала года

С начала года в Московской области поступило примерно 300 заявлений на регистрацию аттракционов через портал госуслуг. Это сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Карусели, колеса обозрения, 5D-кинотеатры и аэротрубы — все эти объекты должны пройти государственную регистрацию перед тем, как будут введены в эксплуатацию. Если аттракцион перемещают в новое место, нужно оформить временную регистрацию по новому адресу. На входе необходимо разместить государственный регистрационный знак.

Получить услугу «Государственная регистрация аттракционов» могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. С ее помощью можно не только подать заявление на регистрацию, но и получить дубликат свидетельства о регистрации или справку, оформить временный регистрационный знак или изменить данные заявителя. Также можно прекратить или возобновить государственную регистрацию аттракциона.

Услуга платная, размер госпошлины зависит от цели обращения и степени потенциального биомеханического риска аттракциона. Размер пошлины указан в статье 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.