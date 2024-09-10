Около 300 урн отремонтировали в Подмосковье за лето

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С начала лета специалисты коммунальных служб отремонтировали и покрасили урны и другие малые архитектурные формы, устранив около 300 дефектов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Больше всего нарушений устранили в Одинцове, Дубне и Волоколамске. Инспекторы регулярно проверяют состояние придомовых территорий, так как урны играют ключевую роль в благоустройстве и поддержании чистоты городских пространств.

Напомним, что жители Московской области могут обращаться к инспекторам напрямую. Адреса и телефоны доступны на официальном сайте ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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