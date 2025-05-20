Около 300 студентов Подмосковья приняли участие в акции «Вальс Победы»

Около 300 учащихся колледжей и техникумов Подмосковья приняли участие в ежегодной акции «Вальс Победы», которая прошла 20 мая в парке «Патриот». Мероприятие собрало представителей 32 образовательных организаций региона.

Как отметила министр образования Ингрид Пильдес, такие мероприятия помогают молодежи ощутить связь с историей страны. Помимо танцевальной программы, участники посетили экскурсию по музейному комплексу и увидели выступления творческих коллективов.

«„Вальс Победы“ — это не просто танец. Для наших студентов это возможность лично прикоснуться к истории, прочувствовать ее сердцем и перенять ту силу духа и любовь к Родине, которую не передашь словами», — сказала она.

Акция «Вальс Победы» остается важной частью патриотического воспитания в системе среднего профессионального образования Московской области.