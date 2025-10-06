Около 300 спортсменов приняли участие в легкоатлетическом кроссе в Чехове

Открытый чемпионат и первенство муниципального округа Чехов по легкоатлетическому кроссу прошли 4 октября. В этом году в соревнованиях участвовали 288 атлетов.

Забеги на 500 метров, один и два километра провели в парковой зоне Дворца культуры «Дружба».

На первой дистанции в возрастной категории до 2016 года лидировали Дамир Алимов и Дарья Боброва, а среди участников 2014–2015 года рождения — Максим Зиновьев и Милана Неделько.

Чемпионами в беге на один километр в разных возрастных категориях стали Кирилл Еремин, Алиса Кургузкина, Радослав Евграфов, Екатерина Анурьева, Георгий Неделько и Елизавета Цыбина. Андрей Бабин, Ирина Гавриленко, Денис Зиновьев и Ольга Дроздова успешно преодолели дистанцию два километра.