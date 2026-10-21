Около 300 школьников посетили день открытых дверей в Люберецком техникуме

В Люберецком техникуме имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина прошел Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Мероприятие посетили порядка 300 школьников.

Главной целью события стало знакомство будущих абитуриентов с востребованными рабочими специальностями и возможностями обучения на реальном оборудовании. Школьники не просто наблюдали за процессом, а смогли примерить на себя настоящие профессии, погрузившись в производственную атмосферу.

Для участников организовали интерактивные площадки по различным направлениям подготовки — от информационных систем и программирования, производства авиационной техники и эксплуатации беспилотных авиационных систем до логистики, графического дизайна, кулинарного дела и слесарных работ.

Кроме практических мастер-классов, школьники прошли профориентационное и психологическое тестирование, которое поможет им точнее определить вектор дальнейшего развития.

«Огромная благодарность школьникам и педагогам, кто пришел разделить этот день с нами. Ваши эмоции, вопросы и горящие глаза — лучшая награда», — отметили в сообщении техникума.

Также во время индивидуальных бесед школьникам и их родителям рассказали о бюджетных местах, перспективах подготовки и будущем трудоустройстве.