Около 300 км ЛЭП отремонтировали в Подмосковье перед отопительным сезоном

Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали 297 километров воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье. Работы провели в рамках подготовки электросетевого хозяйства к отопительному периоду.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, в регионе за лето отремонтировали 241 трансформаторную и распределительную подстанции.

Сейчас перед зимой специалисты расчищают территории возле ЛЭП от кустарников, также спиливают деревья, который находятся в опасной близости от линии электропередачи. Эти меры необходимы, чтобы избежать падения деревьев на провода при сильном ветре, ледяном дожде или ливнях. Всего уже расчистили 126 гектаров зон около ЛЭП.

В ведомстве добавили, что до конца года в планах отремонтировать еще 353 километра ЛЭП и электрооборудование 262 трансформаторных и распределительных подстанций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе завершается активная фаза запуска отопления

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