Около 300 километров теплосетей проверили в Люберцах к началу отопительного сезона

В Люберцах в рамках гидравлических испытаний проверили 289 из 315,2 километров теплосетей в двухтрубном исчислении — это 91% от общего количества участков. Работы завершат до конца этой недели.

Гидравлические испытания проводят на основании утвержденного графика.

«До конца текущей недели все гидроиспытания теплосетей будут завершены. Также в целях повышения прозрачности и эффективности теплоснабжения в центральных тепловых пунктах устанавливаем датчики, которые позволят в онлайн-режиме выявлять отклонения от параметров и передавать информацию для оперативного контроля и принятия решений на центральный диспетчерский пункт», — сказал заместитель главы городского округа Люберцы Алена Ильницкая.

До 15 сентября датчики установят на всех центральных тепловых пунктах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.