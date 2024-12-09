Около 300 детей стали участниками областного турнира по карате в Подольске

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса «Заречье» прошел турнир «Кубок Подольской школы» по киокусинкай-карате. Участниками состязаний стали порядка 300 юных бойцов из Московской области.

На татами вышли мальчики и девочки, юноши и девушки в возрасте от трех до 13 лет. Победители получили кубки и медали, а призерам вручили дипломы.

Во время подготовки к состязаниям спортсмены сдавали экзамены на пояса. Помимо этого, для них организовывали так называемые самурайские дни — имитация соревнований. Также для ребят проводили различные мероприятия вне тренировок, необходимые для развития командного духа.

Напомним, ранее в подольской школе «Пахра» свыше 200 юных каратистов сразились за кубок Самурая. Для ребят в возрасте от шести до девяти лет провели учебно-тренировочные сборы, а юные спортсмены старше 10 лет испытали свои силы в турнире по карате кекусинкай.

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