Около 30 народных троп обустроят в Подольске в 2025 году

Городской округ Подольск занимает одну из лидирующих позиций в реализации губернаторской программы «Пешком», инициированной Андреем Воробьевым. В этом году благоустройство охватит 28 различных территорий.

Пешеходные дорожки появятся в таких микрорайонах, как Климовск, Кузнечики, Силикатная-2, Межшоссейный, Парковый, Шепчинки, Южный, Высотный, Кутузово, Юбилейный и других.

«Большинство предложений поступило от самих жителей во время наших встреч. Новые тротуары помогут сделать доступ к социальным объектам и остановкам общественного транспорта удобнее и быстрее», — отметил глава округа Григорий Артамонов.

Старт работ намечен на весну. В рамках благоустройства дорожки будут заасфальтированы, установлены бордюры, а прилегающая территория приведена в порядок.

Напомним, что в 2024 году в Подольске благоустроено 24 участка, что сделало ежедневные маршруты местных жителей комфортнее и прогулки по городу приятнее.