Около 30 народных троп обустроили в Люберцах с начала лета

В городском округе Люберцы обустраивают участки тропиночной сети, проложенные самими жителями — для удобства горожан их асфальтируют. Работы завершили на 27 объектах, еще на семи строители продолжают трудиться.

Всего в 2025 году по программе «Народные тропы» планируют обустроить 43 пешеходных маршрутов. Все локации выбрали на основании обращений местных жителей.

«Новые комфортные дорожки уже могут оценить жители городов Люберцы, Дзержинский, поселков Томилино, Красково и Октябрьский. Сейчас специалисты обустраивают пешеходные маршруты в поселке Малаховка на улицах Шоссейная, Новомалаховская и Быковском шоссе», — рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Работы на всех локациях завершат в сентябре, полный список народных троп для благоустройства опубликовали на сайте администрации округа по ссылке. Отметим, что программу благоустройства пешеходных коммуникаций реализуют в Московской области с 2021 года.