Около 30 елок установят в Волоколамском округе к Новому году

В Волоколамске продолжается подготовка к предстоящему зимнему сезону. В этом году в округе установят около 30 праздничных елок.

Улицы и скверы уже украсили световыми конструкциями, гирляндами, перетяжками и консолям. В популярных зонах отдыха появились крупные инсталляции.

В сквере Дворца спорта «Лама» установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также световые кольца. Парк Победы украсили яркими шарами.

На главной площади использовали новое оформление. Вскоре жители увидят композицию «Золотые шары», фонтан «Морозные узоры» и светодиодные украшения.

Елки установят в 18 населенных пунктах, а в оформлении используют световые гирлянды, чтобы создать праздничное настроение. Новогодние деревья уже появились у спортивных объектов и в городском парке.

Торжественное открытие зимнего сезона пройдет в Волоколамске 1 декабря.