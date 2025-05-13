Около 3 тысяч уроков по безопасности на ж/д провели в Подмосковье с января

С начала года в школах и колледжах Подмосковья прошло около трех тысяч открытых уроков по правилам безопасности на железной дороге. Занятия проводят сотрудники администраций, представители Минтранса, РЖД, Центральной пригородной компании и транспортной полиции.

Особое внимание уделяют теме зацепинга. Такое развлечение часто приводит к тяжелым травмам и даже гибели. Только с начала года из-за него в Подмосковье погибло шесть подростков.

Чтобы сделать железную дорогу безопаснее, в Московской области убирают опасные тропы, ставят заборы и камеры наблюдения. В местах, где заборы ломают, сажают густые кустарники, а чтобы бороться с пассажирами-безбилетниками, на края платформ наносят специальную краску. Также строят безопасные пешеходные переходы — как одноуровневые, так и мосты или тоннели.

Минтранс Подмосковья просит родителей напоминать детям о простых, но важных правилах: нельзя смотреть в телефон или слушать музыку в наушниках рядом с путями, нужно стоять подальше от края платформы, переходить только по специальным переходам и на зеленый свет.