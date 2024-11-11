Около 3 тысяч нарушений в содержании урн выявили в Подмосковье в октябре
Камеры системы «Безопасный регион» выявили порядка трех тысяч дефектов в содержании урн в Подмосковье в октябре. Это в два раза больше, чем в сентябре.
Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, всего с начала осени камеры наблюдения зафиксировали более шести тысяч неочищенных урн в различных общественных местах.
Больше всего дефектов выявили в Красногорске, Люберцах, Одинцове, Балашихе и Ленинском городских округах.
За сроками и качеством работы по устранению нарушений следят инспекторы Министерства по содержанию территорий государственному жилищному надзору Московской области.
Свои замечания и пожелания по содержанию дворовых территорий можно оставить на сайте ведомства.