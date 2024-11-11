Около 3 тысяч нарушений в содержании урн выявили в Подмосковье в октябре

Источник фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Источник фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Камеры системы «Безопасный регион» выявили порядка трех тысяч дефектов в содержании урн в Подмосковье в октябре. Это в два раза больше, чем в сентябре.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, всего с начала осени камеры наблюдения зафиксировали более шести тысяч неочищенных урн в различных общественных местах.

Больше всего дефектов выявили в Красногорске, Люберцах, Одинцове, Балашихе и Ленинском городских округах.

За сроками и качеством работы по устранению нарушений следят инспекторы Министерства по содержанию территорий государственному жилищному надзору Московской области.

Свои замечания и пожелания по содержанию дворовых территорий можно оставить на сайте ведомства.