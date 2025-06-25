Около 3 тысяч детских площадок отремонтировали в Подмосковье с начала лета

В Московской области регулярно проверяют состояние детских площадок — этим занимается Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Если инспекторы находят неисправности, они сразу сообщают об этом ответственным организациям, чтобы те быстро устранили проблему.

С начала лета в регионе уже отремонтировали около трех тысяч детских игровых зон, включая 500 качелей и почти 600 горок. Больше всего обновленных площадок — в Подольске, Балашихе и Серпухове.

«Аварийные дефекты, в свою очередь, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток, а также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Во время проверок специалисты особенно внимательно смотрят, насколько прочно закреплены элементы, работают ли механизмы, нет ли повреждений на качелях и в каком состоянии находится покрытие.