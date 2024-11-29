Около 3 тысяч детей родилось в 2024 году в Подольске

С начала текущего года 2802 ребенка появились на свет в Подольском родильном доме. В медицинском учреждении родились 1622 девочки и 1180 мальчиков.

В родильном доме установлено все необходимое современное оборудование. Благодаря программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева учреждение здравоохранения получило в октябре аппараты для радиоволновой и высокочастотной электрохирургии, ультразвукового исследования, искусственной вентиляции легких, цифровой палатный передвижной рентген и другую медицинскую технику.

В Подольском родильном доме имеются все уровни диагностики. Роженицы могут проконсультироваться с медицинскими специалистами, в том числе генетиком, неврологом и офтальмологом, а также получить рекомендации по грудному вскармливанию и уходу за новорожденными. Неонатологи после выписки курируют малышей на дому в течение трех месяцев.

Жительницы городского округа также могут оформить документы на ребенка с помощью специального сотрудника прямо в родильном доме.

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