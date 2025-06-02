Около 3 тысяч человек побывали на празднике ко Дню защиты детей в Волоколамске

День защиты детей отметили в Волоколамске. В округе организовали мастер-классы, пенную дискотеку и раздачу бесплатного мороженого.

Мероприятия провели в городском парке. Здесь работали интерактивные площадки для взрослых и детей.

Местные творческие коллективы подготовили танцевальные и музыкальные номера. Гости парка могли поучаствовать в играх и угоститься мороженым. Сливочный десерт ребятам передал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нашим детям есть где проявить свои способности. У нас есть спортивный и ледовый дворцы, новая школа искусств, замечательный Дом детского творчества, а также десятки самых разных клубов, студий и кружков по интересам. Среди волоколамских детей — талантливые артисты, спортсмены, художники, победители различных олимпиад и конкурсов», — сказала глава муниципального округа Волоколамск Наталья Козлова.

Кроме того, в тот же день перед ДС «Лама» прошли гонки на самокатах с призами и выступления творческих коллективов округа. Здесь же провели фестиваль-конкурс на лучшее оформление велосипедов.