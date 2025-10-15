Около 290 засоров устранили в канализационных сетях Подмосковья за неделю

Сотрудники Мособлводоканала устранили 287 засоров канализаций за неделю. Жителей призвали не использовать унитаз в качестве мусорного ведра и смывать туда только туалетную бумагу.

Засоры канализаций могут привести к авариям и сбоям в работе системы водоотведения, напомнили в региональном МинЖКХ. Их устраняют разными способами в зависимости от конкретной ситуации. Так, специалисты используют методы гидродинамической промывки и механического удаления мусора.

Только за один день сотрудники компании устранили засоры на девяти улицах в Орехово-Зуеве, а на Школьной улице в Шатуре из канализации удалили автомобильную покрышку.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Чаще всего засоры появляются из-за попадания в систему бытовых отходов. Жителей призвали быть ответственными и не смывать в унитаз ничего кроме туалетной бумаги.