Около 2500 жителей отметили День России в центральном парке Реутова

Одной из главных площадок празднования Дня России стал в Реутове стал Центральный парк. Его посетили порядка 2500 жителей и гостей округа.

Праздник открыл ансамбль русской песни «Славяночка». Собравшиеся водили хороводы, участвовали в традиционных играх и пробовали свои силы в различных ремеслах. В одной из тематических зон можно было увидеть работы мастеров и узнать историю художественной росписи Подмосковья. Все желающие также посетили ярмарку изделий ручной работы, на которой представили игрушки из дерева, глиняную посуду, вышитые платки и другие русские народные сувениры. В конце мероприятия выступила фолк-группа «Русален».

Праздник объединил жителей и гостей Реутова разных поколений, напоминая о том, как важно беречь историю и культуру России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.