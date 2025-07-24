Около 250 специалистов привлекут на работу в села Подмосковья в этом году

Свыше 2,6 тысячи врачей и учителей пришли на работу в села Подмосковья с 2012 года. В этом году туда планируют привлечь еще 225 специалистов.

Реализацию программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» обсудили на совещании президента России Владимира Путина с федеральным правительством.

Глава государства поддержал инициативу вице-премьера Дмитрия Чернышенко по освобождению от налога выплаты по аналогичной программу для тренеров. Сейчас ее реализуют в пилотном режиме.

«Проекты уже доказали свою эффективность, помогая решать кадровый дефицит в сельской местности и малых городах. В Московской области мы также видим значительные результаты», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В рамках программы «Земский учитель» за три года в Подмосковье привлекли 76 педагогов, а в этом году ожидают еще 11. В этом году поддержку также смогут получить работники культуры, пришедшие в небольшие населенные пункты.

«Помимо земских программ, в Подмосковье выстроен и успешно реализуется еще целый комплекс всесторонних мер поддержки наших работников. Для медиков и учителей это, в частности, выплаты на аренду жилья, „Социальная ипотека“, различные дополнительные выплаты», — добавил Брынцалов.

Пришедшие на работу в села специалисты могут получить выплаты в размере миллиона рублей. Узнать об этом больше можно по ссылке.