Около 250 подмосковных школьников отдохнут в лагере «Орленок» в этом году

Почти 50 школьников из Московской области отправились на третью смену в лагерь «Стремительный», который входит в структуру всероссийского детского центра «Орленок». Участниками смены стали учащиеся в возрасте от 11 до 16 лет.

До 22 марта они будут заняты в образовательной программе «Узоры большой страны». Тематика смены построена вокруг исследовательской деятельности: каждая команда возьмет на себя роль представителей одного из российских регионов, изучит его культурные и исторические особенности, а затем представит творческую презентацию, раскрывающую свою малую родину.

Вместе с наставниками подростки погрузятся в мир русского фольклора, познакомятся с традиционными ремеслами и местными обычаями.

В программе также создание коллективных арт-объектов, в которых найдут отражение символы и узоры. Еще одной задачей станет разработка интерактивных экскурсий, с помощью которых участники познакомят сверстников с культурой регионов.

Центральными событиями смены организаторы называют «Фестиваль региональных культур», этнографический квест «Тропами предков» и церемонию открытия аллеи «Узоры России», где каждый участник выставит созданный им орнамент.

В этом году «Орленок» примет в общей сложности 250 детей из Московской области.