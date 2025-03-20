Около 2,5 тысячи новых рабочих мест создадут в Солнечногорске

Государственный индустриальный парк «Есипово» под Солнечногорском расширят на 31 гектар. Это позволит создать не менее 2,5 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья.

Третья очередь индустриального парка «Есипово» будет полностью обеспечена необходимой инфраструктурой, включая инженерные коммуникации, новые дороги и транспортные развязки, которые также будут доступны жителям Подмосковья. Особое внимание уделят благоустройству территории. Здесь создадут комфортные условия как для крупных производств, так и для малого и среднего бизнеса. Завершить все необходимые инженерные коммуникации и дорожные работы планируют до конца 2025 года.

«Расширение индустриального парка „Есипово“ не только создаст новые рабочие места, но и станет стимулом для экономического развития округа. Мы стремимся создать привлекательную среду для инвесторов и обеспечить жителей качественными рабочими местами», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Сейчас первые две очереди индустриального парка «Есипово», общей площадью 284 гектара, заполнены на 100%. На его территории реализуется 23 инвестиционных проекта, а порядка 50 инвесторов выбрали готовые боксы цифрового промышленного коворкинга Industrial City для размещения своих производственных площадок.

«Площадь третьей очереди составит 31 гектар, а общая площадь всего индустриального парка „Есипово“ теперь превысит 313 гектаров. Инвестиции в реализацию нового проекта оцениваются в 1,4 миллиарда рублей. До конца 2025 года планируется провести все необходимые инженерные коммуникации и дороги», — отметила заместитель председателя правительства , министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Екатерина Зиновьева также добавила, что после запуска третьей очереди индустриального парка, дополнительно будет создано не менее 2,5 тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья. При этом инвестиции потенциальных резидентов в создание новых предприятий оцениваются более чем в шесть миллиардов рублей.

Предприниматели могут выбрать земельные участки в Московской области, включая в индустриальных парках, для реализации своих инвестиционных проектов с помощью инвестиционной карты региона, разработанной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.