Около 2,5 тысячи нарушителей правил парковки оштрафовали в Подмосковье в июне

По итогам июня в Подмосковье к административной ответственности за нарушения правил парковки во дворах привлекли около 2,5 тысячи владельцев автомобилей. Общая сумма выписанных штрафов превысила 10 миллионов рублей.

Наиболее распространенным нарушением остается стоянка автомобилей на газонах и других зеленых территориях. За первый летний месяц зафиксировали 2186 таких случаев. Еще 287 водителей получили штрафы за машины, которые препятствовали подъезду мусоровозов к контейнерным площадкам и вывозу твердых коммунальных отходов.

Кроме того, выявили пять фактов парковки транспортных средств на детских и спортивных площадках.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что для борьбы с нарушениями в регионе используют сервис «Народный инспектор» на сайте и в приложении «Добродел».

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья напомнили, что к обращению необходимо приложить фото- или видеоматериалы, на которых отчетливо виден номер машины.

Для жителей штраф составляет от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч, а для юридических лиц — от 30 до 100 тысяч.