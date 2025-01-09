Около 25 тысяч человек посетили парк в Солнечногорске с 1 по 8 января

Городской парк стал центром притяжения для жителей и гостей Солнечногорска на новогодних праздниках. С 1 по 8 января его посетило около 25 тысяч человек. Всего в округе провели более 250 новогодних мероприятий.

В парке, на набережной, катке и в резиденции Деда Мороза проходили разнообразные активности. Все желающие могли участвовать в мастер-классах, играх и конкурсах, а также покататься на оленях и сделать снимки с хаски.

Среди самых ярких событий — общеобластные мероприятия «Сказки водят хоровод», «Территория чудес», «Рождественские узоры» и выступление уличного театра «Черный квадрат».

«В праздничные дни парк и набережную посетили около 25 тысяч человек. Надеюсь, что каждый отлично провел время и унес с собой только положительные, добрые воспоминания. Все развлекательные программы и события у нас прошли по замечательному проекту губернатора „Зима в Подмосковье“, — рассказала заместитель главы городского округа Виктория Куракова.