Около 25 тысяч человек посетили фестиваль «Достоевский» в Зарайске

Новый фестиваль, посвященный Федору Михайловичу Достоевскому, прошел в Зарайске. О том, что связывает великого русского писателя с подмосковным городом, рассказал директор Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Он отметил, что мероприятие проводилось при поддержке Министерства культуры Московской области. Директор объяснил, почему фестиваль прошел именно в Зарайске.

«Главное место в Подмосковье, связанное с именем Федор Михайловичу Достоевского, — это, конечно, усадьба Даровое, которая принадлежала его родителям. И Зарайск, через который Достоевский попадали в Даровое, в который Достоевский и приезжали на ярмарке, приезжали за почтой», — рассказал Кондратьев.

Главным событием стала премьера фестиваля «Бедные люди». Гостей ждало более 50 событий, среди которых — шесть собственных премьер. Фестиваль посетили порядка 25 тысяч человек из Коломны, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

Кроме того, Юрий Квятковский представил премьеру спектакля на реке Осетр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека» — зрители узнавали героев различных произведений Достоевского, чьи образы проплывали по реке на плотах, танцевали под звуки оркестра и не хотели отпускать артистов.

Организатором фестиваля выступило правительство Московской области, художественным руководителем — народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье. Он подчеркнул, что Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы.

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