Около 2,5 млрд рублей инвестируют в запуск фармпроизводства в Дубне

Фото: Выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства в «Крокус экспо» / Медиасток.рф

Крупный индийский инвестор планирует построить в Московской области современный завод по производству жизненно важных лекарств. Предприятие появится в особой экономической зоне «Дубна».

Группа компаний «Эдвансд», основанная индийским предпринимателем Раджешем Шармой, начала проектировать новый фармацевтический завод. В проект инвестируют свыше 2,5 миллиарда рублей.

«На предприятии будет создано не менее 300 высокотехнологичных рабочих мест. На площадке ОЭЗ новый резидент планирует осуществлять разработку и производство лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, в том числе противоопухолевых препаратов, антибактериальных и противотуберкулезных средств, а также препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Это будет уже вторая фармацевтическая компания с индийским капиталом в «Дубне» — первой стало предприятие «Фарма».

Группа «Эдвансд» хорошо знакома с российским рынком. Она работает в стране с 2003 года.

«В ее портфеле успешно реализованные проекты по модернизации и созданию новых производственных мощностей в Пермском крае и Белгородской области, а также реализация экспортных взаимоотношений с Республикой Узбекистан, где создано и успешно развивается обособленное подразделение», — отметил директор по развитию группы компаний «Эдвансд» Владимир Котович.

Под строительство выделили участок площадью четыре гектара. Там возведут производственно-складской комплекс размером 24 тысячи квадратных метров. В его состав войдут три современных цеха.

Также компания построит склад и отдельное здание для котельной и другого инженерного оборудования.

В этом году инвестор планирует начать строить первую часть завода. На реализацию проекта отвели шесть лет.

Появление такого современного производства позволит снизить зависимость отечественной медицины от зарубежных поставок важнейших лекарств.