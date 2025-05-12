Около 25 мероприятий пройдет в парках Серпухова с 12 по 18 мая
Парки в Серпухове приглашают жителей и гостей города принять участие в разнообразных еженедельных мероприятиях, которые рассчитаны на разные возрастные группы и интересы. Так, по понедельникам и средам в парке имени Олега Степанова проходят занятия по скандинавской ходьбе.
Участников ждет суставная разминка под бодрую музыку и прогулка по живописным аллеям парка, которая подарит заряд энергии и улучшит самочувствие.
Для любителей танцев организованы мастер-классы по историческим танцам. Это уникальная возможность познакомиться с танцевальными традициями разных эпох — от средневековья до викторианской эпохи. Участники освоят базовые движения и погрузятся в атмосферу прошлого, узнавая об особенностях культуры каждого периода.
В пятницу, субботу и воскресенье в парках проходят игровые программы, веселые разминки и интеллектуальные викторины для детей. Пока взрослые наслаждаются прогулками и природой, юные гости могут активно провести время, участвуя в мастер-классах, спортивных играх и развивающих мероприятиях.
Особенно стоит отметить предстоящие события: 17 мая в парке имени Олега Степанова и Принарском парке состоится областное мероприятие «Семейные старты», а 18 мая в парке имени Олега Степанова пройдет фестиваль современного танца под руководством Егора Дружинина — «Город танцует в парках».