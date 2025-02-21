Около 24 километров тепловых сетей отремонтируют в Подольске в 2025 году

В Подольске в 2025 году отремонтируют в два раза больше километров тепловых сетей по сравнению с прошлым годом — почти 24 километра. Основную часть включили в государственную программу.

На некоторых участках работы продолжатся в рамках долгосрочных контрактов, а основную часть приведут в порядок по итогам опрессовки системы. В список модернизации включили сети в микрорайонах Центральный, Парковый, Межшоссейный, Шепчинки, Силикатная, Климовск, Красная Горка и поселок Поливаново.

«В апреле приступим к благоустройству. Сейчас тоже выполняем некоторые задачи, но в упрощенном, зимнем варианте. С весны планируем основательно положить асфальт, установить бордюры. Задействуем почти 160 рабочих», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В список модернизации также попали котельные. Некоторые объекты на улицах Ульяновых и Победы уже обновили оборудование. Осталось привести в порядок внешний облик здания и благоустроить территорию. Вскоре продолжится капитальный ремонт котельных ПЭМЗ и на Заводской улице.